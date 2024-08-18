Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda zarar gören alan, Dedeler Köyü mevkisinde bulunan bir dronla havadan görüntülendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saat süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı.
Bölgede, soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında zarar gören ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.