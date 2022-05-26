Göynük'te 33. Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu düzenlenecek - Haberler

Bolu'nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretleri'ni Anma Günü ve Sempozyumu'nun 33'üncüsü 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin ardından bu yıl anma günü etkinliklerine 30 bin kişinin katılımını beklediklerini bildirdi.

Etkinliklere Üsküdar Belediyesinin destek vereceğini aktaran Çankaya, şu bilgileri paylaştı:

"İlçemize gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız. Mehter takımı gösterisi ve Göynük Müftülüğü İlahi Grubu tarafından dinletilerimiz olacak. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da anma programının duasını gerçekleştirecek. Yine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) hocalarımız tarafından Akşemseddin Hazretleri'nin bütün yönlerinin ele alındığı bir panel gerçekleştirilecek."

Çankaya, Göynük Kadın Kooperatifi üyelerinin ikram hazırlıkları için çalıştığını belirterek, "Misafirlerimiz için 4 ton bulgur pişirilecek. Pilav üstü et ikramımızın yanında yöresel lezzetlerimiz olan yufka, delikli pide ve köy ekmeği de misafirlerimize sunulacak. Tatlı olarak da tulumba ikram edeceğiz." diye konuştu.