Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Göynücek'te Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Göynücek'te Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Göynücek ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kaymakamlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bu amaçla ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek bıraktı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Göynücek Kaymakamlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Göynücek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekiplerce, ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek bırakıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
img

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
img

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
img

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Napoli'nin 'nankörler' listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.