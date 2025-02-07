Göynücek Kaymakamlığına Osman Demirgül Atandı
Göynücek Kaymakamlığına atanan Osman Demirgül, makamında görevine başladı. Hükümet Konağı'nda kurum müdürleri tarafından karşılanan Demirgül, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Göynücek Kaymakamlığına atanan Osman Demirgül, görevine başladı.
İlçeye gelen Demirgül, Hükümet Konağı'nın girişinde kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Katılımcılarla selamlaşan Demirgül, görevine başladı.
Kaymakam Demirgül, daha sonra kurum müdürleriyle toplantı yaptı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel