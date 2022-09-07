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Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de irtibat bürosunu açtı

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Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de irtibat bürosunu açtı

BAĞIMSIZLIĞINI kazanan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ilk irtibat bürosunu açtı.

BAĞIMSIZLIĞINI kazanan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ilk irtibat bürosunu açtı.

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Ankara İrtibat Bürosu'nun açılışı Çankaya Beştepe Mahallesinde gerçekleşti. Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ise "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından irtibat bürosunun açılmışı gerçekleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Güncel

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