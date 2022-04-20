Gostomel'de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı - Haberler

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Gostomel'de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gostomel'de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı

Ukrayna'nın Gostomel kentinde Rusya tarafından hedef alınan cam şişe fabrikasında bulunan milyonlarca renkli şişe etrafa dağıldı.

Ukrayna'nın Gostomel kentinde Rusya tarafından hedef alınan cam şişe fabrikasında bulunan milyonlarca renkli şişe etrafa dağıldı.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşın ağır izlerini taşıyan Gostomel kentinde, Rusya tarafından vurulan bir cam şişe fabrikası dron ile görüntülendi. Bombaların etkisiyle harabeye dönen fabrikada bulunan çeşitli renkli boyalarla birlikte milyonlarca şişe etrafa saçıldı. Mavi, yeşil ve siyah renge boyanmış şişeler ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı. Olay yerinde bulunan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Burası cam fabrikasıydı ve birçok firma için cam şişe üretiyordu. Rus ordusu tarafından bombalanmasının ardından her şey yandı" ifadeleri kullanıldı.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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