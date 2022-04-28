Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel