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Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Hatay'da sürücüler zor anlar yaşadı

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Hatay'da etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Hatay'da sürücüler zor anlar yaşadı

HATAY - Hatay'da etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hatay genelinde yağışlı hava zaman zaman etkisini hissettiriyor. Antakya ve Yayladağı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Sisle beraber ortaya seyirlik görüntüler çıkarken bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede yaşayan Ayşe Öncü, rakımın yüksek olmasından dolayı çoğu zaman sisin etkili olduğunu belirterek "Burası hep böyle sisli. Rakım yaklaşık 700. Rakım yüksek olduğu için hep böyle oluyor. Görüş mesafesi çok az neredeyse 2 metreyi zor görüyorsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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