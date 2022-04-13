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Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

BURSA'da, Uludağ'da çöpleri karıştırırken gördüğü ayıları görüntülemek isterken, birinin üzerine yönelmesiyle zor anlar yaşayan kişiyi, gezdirmeye çıkardığı 2 çoban köpeği kurtardı.

BURSA'da, Uludağ'da çöpleri karıştırırken gördüğü ayıları görüntülemek isterken, birinin üzerine yönelmesiyle zor anlar yaşayan kişiyi, gezdirmeye çıkardığı  2 çoban köpeği kurtardı. Köpeklerin ayının önüne atlayıp, sahibini koruduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıalan mevkiinde önceki gece köpekleriyle gezen bir kişi, çöpleri karıştıran üç ayıyı görünce cep telefonuyla görüntülemek istedi. Bu sırada ayılardan biri aniden kendisini görüntüleyen kişinin üzerine yöneldi. Zor anlar yaşayan kişiyi, yanında bulunan ve ayının önüne geçen iki çoban köpeği saldırıdan kurtardı. Köpekler, boğuştukları ayıyı uzaklaştırmayı başarırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Uludağ, Güncel, Haberler

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