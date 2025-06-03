GÖRSİM Projesi Kapanış Galası Antalya'da Gerçekleşti

GÖRSİM Projesi Kapanış Galası Antalya'da Gerçekleşti
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Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği tarafından yürütülen 'Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM)' projesinin kapanış galası düzenlendi. Etkinlikte görme engelli bireylere verilen eğitimlerin sonuçları paylaşıldı ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince hayata geçirilen "Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM)" Projesinin kapanış galası gerçekleştirildi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, GÖRSİM projesi sayesinde birçok görme engelli bireyin hayatına olumlu yönde dokundukları için mutluluk duyduğunu belirtti.

GÖRSİM projesiyle görme engelli bireylerin sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşması için eğitimler verdiklerini belirten Koca, "Bu projenin bizim için en önemli yanı çalışmaların görme engelli bireyler tarafından hazırlanmasıydı, onların çalışmaları sonucunda böyle güzel bir proje ortaya çıktı, nitelikli imza vücut dili diksiyon, kültür gezileri gibi etkinlikleri hayata geçirdik ve gururla anlatacağız. Kolay bir süreç değildi fakat ortaya çıkan sonuçlar insanların hayatına yaptığımız dokunuşlar ortaya koyduğumuz çıktılar bu zorlukları bize unutturuyor." dedi.

AR-GE ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek de yaptığı açıklamada proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan gelişmeleri sundu.

Proje kapsamında görme engelli bireylerin toplamda 21 ders içeriğinde eğitim aldıklarını belirten Şimşek, "GÖRSİM, proje olmaktan öte bir sosyal inovasyon projesidir. Hedef grup gençleri, proje süresince 288 saat eğitim ve atölye çalışmasına katıldılar. Bu eğitimler sayesinde iletişim ve işbirliği kapasitelerini arttırdılar. Gönüllülerle iş birliği oluşturdular. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına özel olarak programlarlar ve modüller oluşturuldu. Bu proje sayesinde oluşturduğumuz stratejik araçların sürdürülebilirliğini sağlamaya ve oluşturduğumuz eğitim modüllerini uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik, görme engelli çocukların şarkı söylemesi ve çeşitli gösterilerle sona erdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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