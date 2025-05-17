Görmeyenleri Koruma Derneği'nden Anlamlı Konser

Konya Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesince, görme engellilerden oluşan sanatçılar konser verdi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Başkanı Aşır Özcan, Süleyman Şah Salonu'ndaki konser öncesi, Konya'da engelli farkındalığını artırmak için programlar düzenlediklerini söyledi.

Konser verecek olanların azimlerine, başarılarına ve cesaretlerine birlikte tanıklık ettiklerini vurgulayan Özcan, "Bugün bu sahnede söylenen her sözcük, cümle, melodi ve kalpten kalbe köprüler kurarak yüreklerimizde yankılanacaktır." diye konuştu.

Konsere dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.