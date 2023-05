GÖRME VE ORTOPEDİK ENGELLİ ÇİFT, OY KULLANMAYA BİRLİKTE GELDİ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde yaşayan, görme engelli Mustafa Kayıkçı, bedensel engelli eşi Armağan Kayıkçı ve oğlu zihinsel Enes Kayıkçı (22), birlikte geldikleri okulda oylarını kullandı. Eşiyle okulun merdivenini çıkarken birbirine destek olan çiftten Mustafa Kayıkçı (49), 'En kötü demokrasi bile hiç demokrasi olmamasından daha iyidir.' dedi. Armağan Kayıkçı ise seçimin engellilere daha elverişli alanda olmasını istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engeli bulunan Kayıkçı ailesi de Başöğretmen Şükrü Yavuz Ortaokulu'nda sandık başına gitti. Görme engelli Mustafa Kayıkçı, bedensel engelli eşi Armağan Kayıkçı'nın koluna girdi. Engelliler, merdiven çıkarken birbirine destek oldu. Ailecek sandık başında sıralarını bekleyen Kayıkçı ailesi, sırayla oy kullandı. Zihinsel engelli Enes Kayıkçı'nın (22) oy kullanma işlemine babası Mustafa Kayıkçı da refakat etti.Oy kullanmanın her vatandaşın olduğu gibi engellilerin de hakkı olduğunu söyleyen Mustafa Kayıkçı, 'Her ne kadar şikayetlerimiz de olsa en kötü demokrasi bile hiç demokrasi olmamasından daha iyidir. Çok güzel seçim ortamı gördüğüm kadarıyla. Vatana millete hayırlı olsun. Biz aile olarak engelliyiz. Yine de vatandaşlık görevimizi yaptık. Gelip oy kullansınlar, vatandaşlık görevlerini yapsınlar. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, problemlerimizi her şeyi anlatabileceğimiz tek yer sandık. Her ne kadar 5 yılda bir bize söz hakkı tanınsa da oylarımızla kendimizi ifade etme fırsatı buluyoruz' dedi.

Engellilerin daha elverişli ortamlarda oy kullanmasını istediğini ifade eden Armağan Kayıkçı ise 'Öncelikle hayırlı olsun. Alt katta oy kullansam daha iyi olurdu. Yaşlı amcalarımızı, teyzelerimizi gördük onlar da zorlandı. Ben ortopedik engelli olduğum için üst kata çıkmakta zorlandım. Alt kat olsa daha iyi olurdu' diye konuştu. (DHA)