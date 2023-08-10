Görme ve İşitme Engelli Kadının Cesedi Beton Duvarın İçinde Bulundu

Avustralya polisi, geçen yıl beton duvarın içinde bulunan ceset kalıntılarının on yılı aşkın süre önce öldürüldüğü tahmin edilen Tanya Lee Glover'a ait olduğunu tespit etti. Glover'in ailesiyle iletişimin ölümünden önce koptuğu belirtildi.

Avustralya polisi, geçen yıl beton duvarın içinde bulunan ceset kalıntılarının on yılı aşkın süre önce öldürüldüğü tahmin edilen Tanya Lee Glover'a ait olduğunu tespit etti.

CNN'in haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada, görme ve işitme engelli Glover'in öldürüldüğünde yaklaşık 38 yaşında olduğunu kaydetti.

Glover'in on yıldan uzun süre önce öldürüldüğünü tahmin eden yetkililer, kimlik doğrulamasının 8 ay sürdüğü ve söz konusu ölümün "cinayet soruşturması" olarak incelendiği bilgisini verdi.

Kimliğin belirlenmesinin ardından Glover'in ailesiyle temasa geçildiğini ifade eden yetkililer, ebeveynlerinin, kızlarının başka bir şehirde yaşadığını düşündüğünü ve iletişimlerinin ölümünden bir süre önce koptuğunu söylediklerini aktardı.

Glover'in cesedi Aralık 2022'de temizlikçiler tarafından bir apartmanın bodrum katındaki beton duvarın içine kısmen gömülmüş halde bulunmuştu.