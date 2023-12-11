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Görme ve hafif düzeyde zihinsel engelli bir kişinin itfaiye aracına binme hayali gerçekleşti

11 Aralık 2023 15:30 Güncelleme: 15:32 Abone Ol

Edirne'de yaşayan Serbülent Kırat, eğitim aldığı merkezin öğretmenlerine çocukluktan beri en büyük hayalinin itfaiye aracına binmek olduğunu söyledi. Öğretmenlerin girişimleriyle AFAD ekipleri tarafından itfaiye müdürlüğüne götürülen Kırat, hayalini gerçekleştirerek itfaiye aracına bindi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırat, mutluluğunu eğitim gördüğü arkadaşlarıyla da paylaştı.