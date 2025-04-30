Görme Sorunu Yaşayan Atmaca Tedavi Ediliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı atmaca, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirildi.

Gözlerinde sinüs pamuklanması nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca tedavi altına alındı.

Klinikte görevli Veteriner Hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, burada Kızılırmak Deltası'ndaki yaban hayvanlarının tedavisini yaptıklarını söyledi.

Atmacanın yaralı geldiğinde gözlerinde enfeksiyon olduğunu belirten İsfendiyaroğlu, "Aynı şekilde solunum yolları enfeksiyonu da bulunuyordu. Bir süredir gözündeki pamuklanmayı antibiyotiklerle tedavi ediyoruz ve tedaviye olumlu yanıt veriyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşturacağız. Şu anda kondisyonunda herhangi bir kayıp yok." dedi.

İsfendiyaroğlu, atmacanın klinikte misafir edildiğini aktararak, "İlk geldiğinde gözleri tamamen kapalıydı, bu nedenle beslenemiyordu. Şu an gözleri daha iyi durumda ancak sinüs bölgesindeki enfeksiyon devam ediyor. Tedavisi henüz tamamlanmadı, 2 hafta daha sürecek. Bu süreçte çok iyi kilo aldı. En kısa sürede doğaya salmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.