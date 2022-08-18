Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı Güncel Haberler Adıyaman'da görme kaybı yaşayan ve Şanlıurfa'ya getirilerek tedavisi yapılan yaban keçisi doğaya salındı. Adıyaman'da görme kaybı yaşayan ve Şanlıurfa'ya getirilerek tedavisi yapılan yaban keçisi doğaya salındı. Adıyaman kırsalında vatandaşlarca bulunan yaban keçisi, tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Görme kaybı yaşadığı belirlenen keçi, yapılan tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Keçi, daha sonra Adıyaman kırsalında doğaya bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Şanlıurfa Adıyaman Güncel Haberler

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