Görme Engellilere Kablosuz Kulaklık Desteği

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında 100 kablosuz kulaklık dağıtıldı.

GAP Görme Engelliler Okulu'nda düzenlenen programda, görme engelli öğrenciler tarafından piyano etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kent Konseyi işbirliğinde düzenlediklerini belirterek, "Bugün görme engelli kardeşlerimize hayatta fırsat verildiğinde neler başarabildiklerinin görülmesi anlamında bir farkındalık programı düzenledik. 85 öğrenci ve 15 öğretmenimize kulaklık hediye ettik. Aynı zamanda vakıf kültürünü, medeniyetini, gençlerimize anlatarak ecdat yadigarı kadim medeniyetimiz hakkında farkındalık oluşturmak için istedik." diye konuştu.

Programda 85 görme engelli öğrenci ile 15 görme engelli öğretmene kablosuz kulaklık hediye edildi.