Haberler

Görme Engellilere Erişimsizlik Nedeniyle Dijital Platforma 204 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİHEK, görme engellilerin erişim haklarını ihlal eden bir dijital platforma, erişilebilirlik eksikliği nedeniyle 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı. Gerekçe, ayrımcılık yasağının ihlali ve engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık olarak belirlendi.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), web ve mobil uygulamalarını görme engelliler için erişilebilir hale getirmediği tespit edilen dijital platforma, ayrımcılık yasağını ihlal nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Görme engelli bir vatandaş, abonesi olduğu dijital platformunun erişilebilir olmadığını, ekran okuyucu yazılımların içeriklere ulaşamadığını ve bu nedenle platformdan faydalanamadığını belirterek TİHEK'e başvurdu. Dijital platform ise TİHEK'e sunduğu savunmada, erişilebilirliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, ekran okuyucu ve sesli komut sistemlerine uyum sağlanması için teknik düzenlemelerin sürdüğünü bildirdi. Kurul tarafından yapılan incelemede, platformun halen erişilebilir olmadığı, ayrıca erişilebilirliğin sağlanması için somut bir takvim sunulmadığı tespit edildi. Kurul, bu durumun 'engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık' teşkil ettiğine hükmetti.

204 BİN 285 LİRA CEZA UYGULANDI

Kararda, dijital hizmetlerin herkes için erişilebilir olmasının Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında zorunluluk olduğuna dikkat çekildi. TİHEK, şirketin engelli bireylerin eşit koşullarda hizmete erişimini sağlamadığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi. Kurul, erişilebilirliğin sağlanmasında kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörün de sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Dijital platformun, bu yükümlülüğü ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde yerine getirmediği, bu nedenle görme engelli kullanıcıların dezavantajlı duruma düştüğü ifade edildi. Kurul, söz konusu dijital platform hakkında üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.