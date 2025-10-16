Görme Engellilere Erişimsizlik Nedeniyle Dijital Platforma 204 Bin Lira Ceza

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), web ve mobil uygulamalarını görme engelliler için erişilebilir hale getirmediği tespit edilen dijital platforma, ayrımcılık yasağını ihlal nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Görme engelli bir vatandaş, abonesi olduğu dijital platformunun erişilebilir olmadığını, ekran okuyucu yazılımların içeriklere ulaşamadığını ve bu nedenle platformdan faydalanamadığını belirterek TİHEK'e başvurdu. Dijital platform ise TİHEK'e sunduğu savunmada, erişilebilirliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, ekran okuyucu ve sesli komut sistemlerine uyum sağlanması için teknik düzenlemelerin sürdüğünü bildirdi. Kurul tarafından yapılan incelemede, platformun halen erişilebilir olmadığı, ayrıca erişilebilirliğin sağlanması için somut bir takvim sunulmadığı tespit edildi. Kurul, bu durumun 'engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık' teşkil ettiğine hükmetti.

204 BİN 285 LİRA CEZA UYGULANDI

Kararda, dijital hizmetlerin herkes için erişilebilir olmasının Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında zorunluluk olduğuna dikkat çekildi. TİHEK, şirketin engelli bireylerin eşit koşullarda hizmete erişimini sağlamadığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi. Kurul, erişilebilirliğin sağlanmasında kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörün de sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Dijital platformun, bu yükümlülüğü ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde yerine getirmediği, bu nedenle görme engelli kullanıcıların dezavantajlı duruma düştüğü ifade edildi. Kurul, söz konusu dijital platform hakkında üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.