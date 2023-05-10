Görme engellilerden 'Siyasi partiler, engellileri görmezden geldi' tepkisi

ANKARA'da bir grup görme engelli, sorunlarının görmezden gelindiği gerekçesiyle siyasi partileri protesto etti.

Türkiye Körler Federasyonu üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Güvenpark'ta bir araya gelerek sorunlarının görmezden gelindiği gerekçesiyle siyasi partileri protesto etti. Grup, yaklaşan seçimler nedeniyle park alanına koydukları temsili sandığa kırmızı kart attı. Ardından grup adına açıklama yapan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, "Sorunlarımızı kamuoyuna anlatmak için buraya geldik. Siyasi partiler, engellileri görmezden geldiler. Bizi görmezden geleni biz de görmeyeceğiz. Seçim konuşmalarında çeşitli vaatlerde bulundular ama engelliler ile ilgili hiçbir vaatte bulunmadılar" dedi.Demirci ayrıca, oy pusulalarının da engellilere yönelik hazırlanmadığını öne sürdü. (DHA)