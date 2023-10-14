Görme engellilerden imzalarla şahit istenmesi uygulaması kaldırılmalı

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, noterlerde görme engellilerden imzalarla şahit istenmesi uygulamasının kaldırılmasını istediklerini söyledi. Avrupa Körler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ise Avrupa çapında kör ve az görenlerin yaşantısını iyileştirmek için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, noterlerde görme engellilerden imzalarla şahit istenmesi uygulamasının kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Avrupa Körler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Körler Federasyonunun ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, 41 ülkeden temsilciler katıldı.

Mehmet Emin Demirci, burada yaptığı konuşmada, görme engellilerin toplum tarafından kabul görmesinin önemine dikkati çekerek, engelli istihdamının artırılmasını istedi ve ekonomik iyileştirmelerde engellilerin de ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucunda, bankaların görme engellilerin özel ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiği yönünde bir karar verdiğini ve bundan son derece mutlu olduklarını anlatan Demirci, "Noterlerde, görme engellilerden imzalarla şahit istenmesi uygulamasının da bir an önce son bulmasını istiyoruz. Eğer bu son bulmazsa, yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesine aldığı kararlar doğrultusunda gerekli başvurularda bulunacağız." dedi.

"Bütün Avrupa'da ulaşımda indirimli tek kart uygulaması için çalışıyoruz"

Avrupa Körler Birliği Başkanı Wolfgang Angermann da bütün Avrupa çapında 42 ülkedeki muteber kör ve az görenlerin kuruluşlarını bir araya getiren bir örgüt olduklarını belirterek, toplumun her kesiminden körlerin ve az görenlerin yaşantısını iyileştirmek için çaba harcadıklarını bildirdi.

Angermann, amaçlarının ev aletleri ve beyaz eşyanın körlerin kullanımına uyarlanmasından, politik ve sosyal yaşantıda eşitlik ve katılım konusuna kadar geniş yelpazede çalışmak olduğunu belirtti.

Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde körlerin kendi başına oy kullanabilmesi ve ilaçların üzerine "Braille alfabesi"yle işaret konulması için yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Angermann, körlerin trafikte rahatlıkla hareket edebilmesi, toplu ulaşım araçlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi ve kamuya açık alanlarda kimseye muhtaç olmadan hareket edebilmesinin de önemli çalışma alanlarından olduğuna işaret etti.

Angermann, görme engelliler için yeni proje üzerinde yoğunlaştıklarını ifade ederek, bütün Avrupa'da geçerli, ulaşımda indirimli tek bir kart uygulaması için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.