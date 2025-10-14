Haberler

Görme Engellilerden Beyaz Baston Açıklaması

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan basın açıklamasında, beyaz bastonun görme engelliler için önemine vurgu yapıldı. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ufuk Gürbüz, beyaz bastona erişim sorunlarına dikkat çekti ve yerel yönetimden destek istedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında görme engelliler basın açıklaması gerçekleştirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, İstiklal Caddesi'nde dernek üyeleriyle yaptığı açıklamada, beyaz bastonun görme engelliler için son derece önemli bir araç olduğunu söyledi.

Beyaz bastonun görme engellilerin yol arkadaşı ve rehberi olduğunu dile getiren Gürbüz, "Beyaz bastona erişim konusunda başta yerel yönetim ve yurttaşlara önemli sorumluluklar düşmektedir. Yaya kaldırımların işgali, kılavuzlarımızın eksikliği ve yetersizliği, trafik lambaların sinyalizasyonu, otomobillerin parkları sadece sıkıntılarımızın birkaçıdır." dedi.

Beyaz baston sayısının ciddi bir rakama ulaştığını belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Görme engellilerimiz sponsor bulmakta zorlanıyor. Ortalama yılda bir kez almaya zorunlu olduğumuz beyaz baston artık sosyal güvence altında günün koşullarında şarttır. Bağımsız yol arkadaşımız, beyaz bastonumuza siyah kurdele bağlayarak sıkıntılarımızı ortaya çıkartmaya çalıştık. Görme engelliliği biz seçmedik. Tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
