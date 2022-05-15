Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası - Haberler

Mersin'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası 345 sporcu katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca (GESF) organize edilen yarışlar iki gün sürdü.

Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyona 345 sporcu katıldı.

Sporcular, çeşitli branşlardaki müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döktü. Şampiyona kapsamında Olimpik Deneme Yarışları da yapıldı.

İki gün süren organizasyonda, yarışların ardından dereceye giren sporculara törenle madalya verildi.

Müsabakaları, GESF Başkanı Ayhan Yıldırım da takip etti.

"Rekor sayıda bir katılım oldu"

GESF İl Temsilcisi Soner Demir, AA muhabirine, organizasyon katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Engellilerin toplumla bütünleşerek kaynaşmasını amaçladıklarını dile getiren Demir, "Engellerin sporla aşılmasını istiyoruz. Türkiye'de şu ana kadar görme engelli atletizmde yapılan en büyük organizasyon. Rekor sayıda bir katılım oldu. 76 kentten 345 sporcumuz katıldı. Antrenörler ve diğer katılımcılarla birlikte 540 kişiyi Mersin'de misafir ettik." diye konuştu.