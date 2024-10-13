Üye Girişi
Haberler

Görme Engelliler Tiyatroyla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Rotary Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, görme engelliler için özel olarak ayrılan protokol sıralarında 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinlik, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Rotary Kulübünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, görme engelliler tiyatroyla buluşturuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (OMÜTİT) Mezunları üyelerinin, Atakum Belediyesi Ata Sahne'de sergilenen "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununda, protokol sıraları görme engelliler için ayrıldı.

Etkinliğe katılan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, oyunu ilgiyle takip etti.

Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, AA muhabirine, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla oyunda ilk sıraların kendilerine ayrıldığını ve oyunu keyifle takip ettiklerini söyledi.

Gürbüz, "Her ne kadar görsel bir eksiklik olsa da, beynimizde ve kulağımızda oyunun içinde yaşıyoruz. Oyunu izlerken görenler kadar keyif alıyoruz." diye konuştu.

Kiraz Gürbüz de oyunu sesler, konuşmalar ve müziklerle adeta içinde yaşayarak izlediklerini belirtti.

Yunus Aydın da "Gerçekten görmeyenlerle aramızda fark yoktu." ifadelerini kullandı.

Oyunun yönetmen yardımcısı Umut Adıyaman, OMUTİT Mezunları olarak 6 yıl önce bir grup kurduklarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle oyunlarını sahneye taşıdıklarını anlattı.

İlk oyunları "Fanus"un ardından şimdi de "Yedi Kocalı Hürmüz"ü sahneye koyduklarını belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"Şu anda 2 yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Önceki senelerde 1 ya da 2 kez sahne alıyorduk ancak bu yıl 4-6 altı kez oldu. Ayrıca, bu oyunun gelirini ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Bundan sonra da her yıl bir oyunun gelirini bu amaçla kullanmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

Kültür Sanat Engelliler Güncel samsun Yaşam

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 3 kişiyi katleden 16 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra harekete geçmiş

3 kişiyi katleden 16 yaşındaki caniyle ilgili korkunç detay
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili çarpıcı sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.