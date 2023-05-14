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Görme engelliler oylarını oluşturulan şablonlar aracılığıyla kullandı

Görme engelliler oylarını oluşturulan şablonlar aracılığıyla kullandı

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Kırklareli'nde görme engelli seçmenler, kendileri için oluşturulan şablonların yardımıyla oylarını kullandı.

Kırklareli'nde görme engelli seçmenler, kendileri için oluşturulan şablonların yardımıyla oylarını kullandı.

Görme Engelli Hüseyin Özkan, beyaz bastonu ile Kırklareli İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne geldi.

Özkan, görevlilerin yardımı ile oy kullanacağı salona götürüldü.

Burada Özkan, şablon yardımı ile oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Özkan, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Demokrasinin gereği, tüm vatandaşların oyunu kullanması gerektiğini ifade eden Özkan, "Bir engelli oyu ile normal bir vatandaşın oyu arasında hiçbir fark yok. Herkes eşit, herkes özgür, herkesin gelip sandıkta görevini yapması gerekir." dedi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Anadolu Lisesi Kırklareli Güncel Haberler

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