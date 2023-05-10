Görme engelliler kütüphane raflarına mobil uygulamayla erişiyor

Görme engelliler, Milli Kütüphanedeki sesli kitaplara "Konuşan Kitaplık" uygulaması ile zaman ve mekan engeli olmadan cep telefonları üzerinden ulaşabiliyor.

Görme engelliler, Milli Kütüphanedeki sesli kitaplara "Konuşan Kitaplık" uygulaması ile zaman ve mekan engeli olmadan cep telefonları üzerinden ulaşabiliyor.

Uygulamada, sınava hazırlık kitapları, güncel ve klasik roman, şiir, deneme, öykü, psikoloji gibi farklı kategorilerde 5 bini aşkın sesli kitap yer alıyor.

Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyal Koleksiyonu Şube Müdürü Hatice Atlıhan, uygulamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet sitesi üzerinden kullanımda olan uygulamanın cep telefonu aracılığıyla da kullanıma sunulduğunu ve kitapların üyelerin talepleri doğrultusunda seslendirildiğini belirtti.

Kitap seslendirmelerinin gönüllülük esasına dayalı olduğunu kaydeden Atlıhan, görme engelliler için kitap seslendirmek isteyenlerden alınan deneme kaydının komisyonunda değerlendirildiğini ve eğitim sürecinin ardından seslendirilen kitapların kullanıcılarla buluştuğunu anlattı.

Yaklaşık 80 gönüllü ile kütüphane bünyesindeki 11 ses kayıt stüdyosunda saatlere göre planlama yaparak kitapların seslendirildiğini dile getiren Atlıhan, uygulama üzerinden bütün eserlere ücretsiz erişilebileceğini söyledi.

Atlıhan, "Çeşitli projelerimiz var. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bize destek veriyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle bir protokolümüz var. Burada ilk defa lise öğrencileri üyelerimiz için kitap seslendiriyorlar. Bu projenin ilk etabını tamamladık, çocuk kitapları seslendirilmişti. Arkadaşlar şimdi üyelerimiz için üniversiteye hazırlık kitaplarını da seslendiriyorlar." dedi.

Uygulamayı kullanan görme engelli bireylerin taleplerinin hangi kitabın seslendirileceği konusunda belirleyici olduğuna değinen Atlıhan, "Görme engelli üyelerimizin zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın hizmetimize ulaşmasını amaçlamıştık. Bizim sesli kitaplarımıza zaten internetten ulaşıyorlardı ancak şu an cep telefonlarından mobil uygulama aracılığıyla istedikleri yerde, istedikleri zamanda ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

"Kitabımızın dinlendiğini öğrendiğimizdeki o mutluluk anlatılmaz"

Gönüllü kitap okuyucularından 55 yaşındaki Ali Şahin, "Emekli olduktan sonra evde kitap okumaya başlamıştım. Çalıştığım süreç içerisinde de hep görüştüğüm kişiler sesimin mikrofonik olduğunu söylüyordu. Bir gün sosyal medyadan Milli Kütüphanenin görme engelli kardeşlerimiz için seslendirme stüdyolarının olduğunu öğrendim ve bu şekilde 'Konuşan Kitaplık' birimine başvurdum." diye konuştu.

Bir buçuk yıldır gönüllü olarak görme engelliler için kitap seslendirdiğini dile getiren Şahin, "Kitabımızın dinlendiğini öğrendiğimizdeki o mutluluk anlatılmaz." dedi.

Üyelik başvurusu

Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kütüphanenin sesli kitaplarına üyelik için internet sitesindeki formun doldurulması ve en az yüzde 40 oranında görme engelli olduğunu belgeleyen kimlik veya raporun sayfadaki bölüme yüklenmesi ya da "mkkitapdisi@ktb.gov.tr" e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

Üyeler e-Devlet kapısından, "https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr" adresinden ve "Konuşan Kitaplık" uygulamasından sesli kitaplara erişebiliyor.

İnternete ulaşamayan ya da erişimi kısıtlı olan üyelerin adreslerine talep ettikleri sesli kitaplar DVD'ye yüklenerek ücretsiz gönderiliyor.

Gönüllü okuyucu olmak isteyenler 0312 470 8322 telefon numarasından ya da "mkkitapdisi@ktb.gov.tr" adresine gönderecekleri e-postalarla başvuru ve seslendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi alabiliyor.