Görme Engelliler Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında görme engelliler korosu konser düzenledi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde seslendirilen eserlere müzikseverler zaman zaman alkışlayarak tempo tuttu.

Solist ve koro Türk müziğinin sevilen ve unutulmayan şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecenin sonunda koronun ve orkestranın performansı sanatseverler tarafından alkışlandı.