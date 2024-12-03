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Görme Engelliler Kılavuz Sürücülerle Bisiklet Sürdü

Görme Engelliler Kılavuz Sürücülerle Bisiklet Sürdü
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Kırklareli'nde yapılan etkinlikte, görme engelliler tandem bisikletler ile kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklet sürdü. Etkinlik, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleşti ve erişilebilirlik, eşitlik vurgulandı.

Kırklareli'nde görme engelliler, kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklet sürdü.

Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliğince 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde iki kişilik tandem bisikletleri kullandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan şehir içerisindeki sürüş aynı noktada sona erdi.

Dernek adına basın açıklamasını okuyan Derya Bilginer Türköz, engellilerin bugün temel haklara eşit erişim, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve bir arada yaşayabilmenin önemine dikkati çekmek amacıyla bisiklet sürdüklerini belirtti.

Eşpedal Derneği olarak hareketlilik, erişilebilirlik, eşitlik ve çevrecilik gibi kavramları merkezimize alarak bireylerin farklılıklarıyla güçlenmesini hedeflediklerini anlatan Türköz, "Tandem bisikletler üzerinde kurduğumuz yol arkadaşlıklarıyla, engelliliğe dair kalıplaşmış algıları değiştirmek için çalışıyoruz. Vurgulamak istediğimiz temel konu ulaşımda erişilebilirlik. Erişilebilir ulaşım, temel bir insan hakkıdır ve herkesin, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, bağımsız şekilde hareket edebilmesini sağlamanın anahtarıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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