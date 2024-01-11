Görme Engelliler İçin Rehber Köpekler Yetiştiriliyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rehber Köpekler Derneği ile imzaladıkları iş birliği protokolü ile İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde rehber köpekler yetiştirilmeye başlandığını söyledi. Göktaş, Rehber köpekler, bağımsızlık, güvenlik ve duygusal destek gibi pek çok alanda görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynuyor dedi.

Bakan Göktaş, Altındağ Belediyesi 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Beyaz Baston Görme Engellileri Haftası' programına katıldı. Programda Bakan Göktaş'ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda engelli vatandaş yer aldı. Göktaş, hayatın zorlukları karşısında azimleriyle örnek olan görme engellilerin haftasını kutlayarak, Bu haftayı onların günlük mücadelelerini anlamak ve bu konuda farkındalık sağlamak adına çok önemsiyorum. Beyaz baston, görme engelli bireyler için önemli bir sembol ve yaşamlarını kolaylaştıran bir araçtır. Beyaz bastonun geçmişi bundan 102 yıl öncesine dayanmaktadır. İngiltere'de geçirdiği kaza sebebiyle görme yetisini kaybeden fotoğrafçı James Biggs'in sürücüler tarafından daha net görülebilmek amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla başlar. Avrupa'da görme engelli bireylerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketinden sonra da, bir bağımsızlık sembolüne dönüşmüştür. 'Biz de varız, bizi fark edin' çağrısının tüm dünyaya yansımasıdır. Görme engelliler için beyaz baston, günlük yaşamda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlarken, yaşadıkları nice zorlu hikayeye de şahitlik etmektedir. Yaşamlarına katkıda bulunmak için her zaman empati ile engellilerimizin yanında durmak ve onlara destek olmak toplumsal farkındalığı artırmak adına önemlidir dedi.

'GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA KAMUDA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'

Göktaş, erişilebilirlikle, engelli bireylerin toplumsal yaşamın gerektirdiği tüm alanlara daha kolay ve aktif bir şekilde katılımı amaçlandığını söyleyerek, Bu çerçevede, binaların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ulaşım araçlarının engelliler için ulaşılabilir ve güvenli olması önemli. Bakanlık olarak görme engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, istihdam, sağlık ve diğer önemli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal politikalar geliştiriyoruz. Amacımız, görme engelli bireylerin topluma katılımlarını sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak. Görme engellilerin, günlük işlerini kendi imkanları dahilinde yapabilmeleri için Braille alfabesini okuyabilmeleri ve beyaz bastonla özgürce dolaşabilmeleri gerekiyor. İstanbul ve Ankara'da bulunan görme engelliler rehabilitasyon merkezimizle Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engelli bireylerimizi hayata hazırlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımıza evde bakım yardımının yanı sıra kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz. Bu sayede bugüne kadar binlerce görme engelli vatandaşımız çalışma arkadaşımız oldu. Bunun yanı sıra teknolojinin ve dijitalleşmenin getirdiği farklı imkanları sizlerin hizmetine sunmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.

Göktaş, Rehber Köpekler Derneği ile imzaladıkları iş birliği protokolü ile de görme engelli bireylerin toplum içinde bağımsız ve güvenli hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydederek, Bu protokol kapsamında İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizde rehber köpekler yetiştirilmeye başlandı. Rehber köpekler, bağımsızlık, güvenlik ve duygusal destek gibi pek çok alanda görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynuyor. Ülkemizdeki 8 rehber köpeğinden biri olan Esmer de çalışma arkadaşımız Huri Hanım'a eşlik ediyor, ona destek oluyor dedi.

'CAMİLERİMİZİN DE ERİŞİLEBİLİR OMASI ÖNCELİĞİMİZ'

Göktaş, diğer yandan 'Aile Çocuk' isimli çocuk dergisini de engelli çocuklar için hem Türk işaret dilinde hem de sesli betimlemeli olarak web ortamında hizmete sunduklarını belirterek, Görme engelli bireylerin talep ettikleri din hizmetlerinin erişilebilir ortamlarda ve formatlarda hazırlanması için de çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bağımsız bir şekilde kabartma yazı ile okuyabilmeleri de önemle üzerinde durduğumuz bir diğer konudur. Bu çerçevede; tüm kamu binaları gibi camilerimizin de görme engelliler için erişilebilir olması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Görme engelliler haftası, bir farkındalık çağrısıdır. Bizler de engelleri kaldırarak ve erişilebilirlik sağlayarak görme engelli kardeşlerimize destek olabiliriz. Birbirimize yardım ettiğimiz sürece de 'Güçlü toplum, güçlü Türkiye'yi gerçekleştirmiş oluruz. Unutmayın, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sizlerle iletişim halinde olmak ve engelli bireylerin hayatlarını güzelleştirecek adımlar atmaktan mutluluk duyarız diye konuştu.