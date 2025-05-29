Görme Engelliler İçin Bilecik'te Yeni Şube Kuruluyor

Görme Engelliler İçin Bilecik'te Yeni Şube Kuruluyor
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Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Bilecik'te engelli bireyler için yeni bir şube kurulması amacıyla istişare toplantısına katıldı. Dernek, görme engelli bireylerin haklarını savunmayı ve istihdamlarını sağlamayı hedefliyor.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Bilecik'te kurulacak şube için istişare toplantısına katıldı.

Dugan, Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, derneğin 34 ilde şubesinin bulunduğunu kaydetti.

Derneğin 9 bin üyesinin bulunduğunu anlatan Dugan, şöyle konuştu:

"Derneğimizdeki üyelerin tamamı görme engellilerden oluşmaktadır. Her ilde şubesini kurmak için yola çıktık. Bilecik'te de Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman başkanlığında şube kurulması için değerlendirmelerde bulunduk. Bizim amacımız, engellilerin engelli hakları mücadelesini vermektir. Engelli bireylerimizin istihdamını sağlayıp, engelli hakları için örgütlenmeye çalışıyoruz. Görme engelli bireylerimizin zorluklarını aşmak için şubelerimizi kuruyoruz."

Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan da derneğin Türkiye genelinde şubesinin bulunması için görev üstlendiklerini belirterek, "Amacımız, Türkiye'deki örgütlü halkın bir arada bulunarak güçlerini çoğaltması. Bu yüzden biz şehirlerde en ücra noktalara kadar dernekçiliğimizi götürerek, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi planlamaktayız." diye konuştu.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman da Altı Nokta Derneği'nin Bilecik şubesini kurmak çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Görme engelli bireylerimizin kentte birçok sorunu var. Görme engellilerimizin daha çok etkin ve üretken olması, toplumla kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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