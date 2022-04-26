Görme engelliler geleneksel iftar yemeğinde buluştu

İki yıl sonra dernek üyeleri iftar yemeğinde yeniden bir arada olmanın heyecan ve mutluluğunu doyasıya yaşadılar.

Dernek üyelerinden görme engelli Hasan Satılmışın okuduğu Kuranı kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeğine Bafra görme engelliler derneği başkanı Ömer Ergül ve yönetim kurulu, dernek üyeleri ve aileleri,

Ekpss hazırlık kurslarına katılan kursiyerler ve davetliler katıldı. Okunan Kuranıkerim'in ardından yapılan dualardan sonraakşam ezanın okunmasıyla beraber oruçlar açıldı ve yemekler yendi. Başkan Ömer Ergül, iftar yemeği öncesi davetliler ve ailelerin bulunduğu masaları gezerek, onlarla tek tek ilgilendi ve sohbet etti.Bafra görme engelliler derneği başkanı Ömer Ergül, Derneküyeleri ile iftar yemeğinde bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek; "Değerli konuklarımız, mübarek Ramazan ayında, davetimizi kırmayıp iftar yemeğimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah, uzun yıllar hep birlikte iftar sofralarında tekrar buluşmayı nasip eyler. Tabi Bir arada bulunduğumuz için başta ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. İftarda yemeğin hazırlanmasından düzenlenmesine kadar emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece böyle etkinliklerde değil; bundan sonra her zaman vakit buldukça inşallah hep beraber böyle toplu bir şekilde burada çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Sizleri de bu akşam olduğu gibi düzenleyeceğimiz diğer etkinliklerde de aramızda görmek istiyoruz. Davetimize icap ettiğiniz için tekrar her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, tutmuş olduğunuz oruçların Allah katında kabul olmasını diler, hepinize saygılar sunarım." Şeklinde konuştu.

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