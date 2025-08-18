Görme Engelliler Derneği'nden Geleneksel Piknik Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, Kargı Abdullah Yaylası'nda geleneksel piknik etkinliği düzenledi. Etkinlikte oyunlar ve müzik dinletisi ile görme engellilerin sosyal hayatlarına katkıda bulunuldu.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri, geleneksel piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kargı Abdullah Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman'ın yanı sıra dernek üyesi yaklaşık 250 kişi katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için çeşitli oyunlar düzenlenirken, görme engellilerden oluşan orkestra da müzik dinletisi sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, görme engellilerin sosyal hayatlarını renklendirmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Kabakçı, etkinliğe katılan üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.