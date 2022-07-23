Görme engelliler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuyor

Şanlıurfa'da Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 20 görme engelli, Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesince görme engellilere yönelik başlatılan "Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Kursu" devam ediyor.

Kursa katılan 20 görme engelli, her harfine dokunarak okudukları Kur'an ile gönül dünyalarını aydınlatıyor.

Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda engellilere yönelik çeşitli kurslar düzenlediğini söyledi.

Bu kapsamda 6 yıl önce görme engellilere yönelik Braille alfabesi kursu açtıklarını belirten Akbaş, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde, görme engelli kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bunun yanında kursiyerlerimiz fıkıh, siyer ve dini bilgiler de öğreniyor. Kursumuzda Kur'an öğrenmenin yanında birçok etkinlik de yapılıyor. Öğrencilerimize yönelik gezi ve çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimizin azmini artıyor." diye konuştu.

Görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini belirten Akbaş, Braille alfabesini öğrenmenin çok zor olduğunu ve büyük emek isteğini kaydetti.

Akbaş, öğrencilerin dokunarak ve algılayarak öğrendiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Merkeze gelen aralarında bedensel, zihinsel ve görme engeli 35 kardeşimiz burada Kur'an öğreniyor. Görme engelli kardeşlerimiz ise Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kardeşlerimiz dokunarak, algılayarak ve hissederek öğreniyor. Bu da çok zor oluyor. Hiç kimse 'ben öğrenemem, yapamam' demesin. Buraya gelen kardeşlerimizden Mehmet Kaplan 16 günde, 10 yaşındaki kızımız İremsu Sabah ise bir haftada Kur'an'a geçti. Kendileriyle gurur duyuyoruz."

7 günde Kur'an okumayı öğrendi

Kurs öğrencisi 10 yaşındaki İremsu Sabah da geçen hafta kursa başladığını ve kısa sürede Braille alfabesini öğrenerek Kur'an okumaya başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Braille alfabesi olan Kur'an-ı Kerim'i bir hayırseverin kendisine hediye ettiğini anlatan Sabah, "Kur'an öğreniyorum ve çok mutluyum. Bende emeği olan annem ve Zeynep hocama çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek olan herkese dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kur'an sevgim yıllardır var. Hep Kur'an öğrenmeyi istiyordum. Braille alfabesi çok zordu fakat ben azmettim ve öğrendim. Hayallerimde hep Kur'an okumak vardı. Hayallerime ulaştım. Arkadaşlarıma tavsiyem hiç pes etmesinler. Çünkü isterlerse yapabilirler. Kur'an öğrenmek isteyenleri buraya davet ediyorum." diye konuştu.

14 yaşındaki görme engelli Sümeyra Onur da Kur'an okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Görme engellilere yönelik açılan bu kursta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buradaki imkanlar bir çok yerde yok. Ben de Kur'an okumayı yeni öğrendim ve çok mutluyum." dedi.