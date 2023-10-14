Görme Engelliler Ankara'da Erişilebilirlik İçin Yürüdü

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla Ankara'da yürüyüş düzenledi. Görme engelliler, erişilebilirlik yasasının uygulanmasını ve engellerin kaldırılmasını talep etti.

Haber : MELİS YILDIRIM / Kamera: ÜNAL AYDIN

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla bugün Ankara'da yürüyüş düzenledi. Şube Başkanı Yusuf Dugan, "Hükümetten, belediyelerden istediğimiz erişilebilirlik yasasının bir an önce geçmesini istiyoruz. Aslında geçti ama henüz uygulanmaya başlanmadı. Sarı takip çizgileri, çoğu usulüne ve ebatına uygun olmadığı, plastik olduğu görülüyor. Mantar, kazık, zincir gibi önümüzdeki engellerin belediye mimarı tarafından kaldırılmasını istiyoruz. Bir de otobüslerde, metrolarda, trenlerde sesli programın bizim için çok önemi var" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği'nin Ankara Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla bugün yürüyüş düzenledi. Taleplerini dile getirmek ve kamuoyu oluşturmak üzere Kızılay Sakarya Caddesi'ne yürümek üzere Şube önünde toplanan görme engelliler, "Mantar, zincir, kazık, kent yapısı bozuk", "Bağımsız hareket engellinin hakkıdır" sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüş öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan, "Önümüzdeki engeller, kaldırımlar, sarı çizgiler, takip çizgileri, erişilebilirlik bunları tespit edeceğiz, göreceğiz. Amacımız kamuoyu yaratmak ve bu engellerin önümüzden kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Dugan, taleplerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hükümetten, belediyelerden istediğimiz erişilebilirlik yasasının bir an önce geçmesini istiyoruz. Aslında geçti ama henüz uygulanmaya başlanmadı. Sarı takip çizgileri, çoğu usulüne ve ebatına uygun olmadığı, plastik olduğu görülüyor. Mantar, kazık, zincir gibi önümüzdeki engellerin belediye mimarı tarafından kaldırılmasını istiyoruz. Bir de otobüslerde, metrolarda, trenlerde sesli programın bizim için çok önemi var."

Dugan son olarak, "Biz şunu söylüyoruz belediye yetkililerine özellikle, eğer mimari bir çalışma yapılıyorsa engelliler için, gelsinler derneklere, gelsinler bize sorsunlar. Bize, 'Biz sizin için şunu yaptık' diye geldiklerinde iş bitmiş oluyor. Evet yapıyorlar bizler için bir şeyler ama bizlere yapılmadan önce sorsalar, o eksiklikleri bizler daha iyi anlatırız, daha eksiksiz olur. İkinci bir masraf yapılmadan bizler onu tamamlamış oluruz" diye konuştu.