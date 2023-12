Görme engelli Zülal, geliştirdiği teknolojiyle Togg'un gözleri oldu

Görme engelli Zülal, geliştirdiği teknolojiyle Togg'un gözleri olduSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geliştirdiği 'From Your Eyes' uygulaması ile Togg'un gözü olan görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur, objelerin gerçeklerini gördüğünde onların ne olduğunu anlayabilmek adına ailesinin yardımıyla erken yaşta teknolojiyle buluştu ve 4,5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı. Tannur, gözlerinin görmemesinin kendisine ilham olduğunu belirterek, "Biz, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji üretiyoruz. Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri tanıyan değil, bu görselleri hikayeleştiren, kaza yapma olasılıklarını aza indiren bir ürünümüz var aslında. Müşterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Bir mobil uygulamamız var ve bununla da göremeyen insanlar için çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOGG'UN GÖZÜ OLDUK'

From Your Eyes mobil uygulaması ile yolcular ve sürücüler için kişiselleştirilebilir araç asistanı tasarladıklarını belirten Tannur, "Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un görebilmesini sağlıyoruz, Togg'un gözü olduk" dedi.

'HEDEFİMİZ, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEK'

Bakan Kacır'a From Your Eyes uygulamasını anlatan Tannur, "Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Aslında bunu ilk başaran From Your Eyes" dedi.

Uygulama ile 15 milyon görsel veri işlediklerini kaydeden Tannur, bunların 50 bin tanesinin kullanıcı verisi olduğunu, geriye kalan milyonlarca verinin Data mining verisi olduğunu ifade etti. Şu anda organik büyümeyle 5 binden fazla kullanıcının olduğunu anlatan Tannur, "Beni bu mutlu ediyor ve katlanarak artıyor. Aralık ayının sonunda anlık görüntü işlemeyi hayata geçireceğiz. CES 2024'e kabul aldık. Yatırım turumuz devam ediyor. Geriye kalan yatırım ihtiyacımızı hızlı bir şekilde kapatmak için uğraşıyoruz. 2024'teki ana hedefimiz; otomotiv sektöründe büyümek" diye konuştu.

'UYGULAMAMIZ 37 ÜLKEDE KULLANILIYOR'

Uygulama içerisinde 15 farklı dilin olduğunu vurgulayan Tannur, "Yapay zeka ile 180'den fazla betimleme verilebiliyor. Şu an kullanıcılarımızın büyük bir kısmı Hindistan'dan geliyor, bu ülkeyi Amerika takip ediyor. 2024'te global operasyonları hızlandırmamız gerekecek. Biz, büyürken kuvvetli bir şekilde büyüyoruz. Bugün uygulamamız 37 ülkede kullanılıyor" dedi.

Tannur, "Görememe problemini biliyorum. Çözmekten başka bir seçeneğim yoktu, çünkü çözemediğinizde ömür boyu sizinle devam edecek bir problemden bahsediyoruz. Bu önemli bir şey. Galiba onu sevince bir şeyleri geride bırakmak artık daha kolay oluyor ya da birilerini o sevdiğiniz probleme karşı ikna etmek onların içindekini canlandırıyor. Bir borç gibi görüyorum. Çünkü fark etmeseydim, göremiyor olarak doğmasaydım o zaman yine başarılı bir kariyerim olurdu yine teknoloji alanında çalışırdım ama bu alanı belki görmezdim. Şimdi eğer böyleyse demek ki görmem gereken bir şey varmış diyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR: BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK

Bakan Kacır da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizim için 3 Aralık Dünya Engelleri Aşanlar Günü. Zülal engelleri aşan, ilham veren örneklerden biri aslında. Muazzam bir başarı hikayesi var. Profesyonel kariyerini girişimci olmak adına yeni bir aşamaya evirmiş ve geliştirdiği yüksek teknoloji girişimiyle sadece görme engelli bireylere yönelik değil aslında tüm akıllı cihazlara yönelik uygulamasıyla çok başarılı bir girişimcilik serüveninin başlangıcında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliği Türkiye'nin ana gündemi haline getirme, özellikle gençlerin girişimcilik yolculuklarında onların yanında olma adına pek çok programı, projeyi hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle Zülal ile de bir araya geldik" dedi.

Kendisinin hem uygulamayı geliştirme hikayesini hem de aslında kendi kişisel kariyer yolcuğunu dinlediğini belirten Kacır, "Zülal ile TEKNOFEST sahnesinde tanışmıştık. Bu yıl TEKNOFEST'in Engelsiz Yaşam kategorisinde Zülal birincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almıştı. Şu anda İTÜ Teknopark'ta, Arı Teknokent'te çekirdek, kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki Zülal bir küresel girişim olarak günden güne büyük başarılara imza atacak ve engelsiz yaşam adına, engelleri aşan bireyler adına ilham kaynağı olmaya devam edecek" diye konuştu.

FROM YOUR EYES

From Your Eyes ile görme engelli kullanıcılar anında fotoğraf çekebiliyor ve mevcut kütüphanelerinde görsel yükleyebiliyorlar. Görüntü uygulamaya yüklendikten sonra görme engelli kullanıcıya yapay zeka tarafından geliştirilen taslak açıklama gönderiliyor. Görme engelli kullanıcı bu taslağın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsa tek tuşla gönüllülere gönderebiliyor. Makine öğrenmesi sayesinde gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı iyileştirmelerle kullanıcılara iletilen ilk açıklamaların verimliliğini artırmayı, böylece gönüllünün iş yükünü en aza indirmeyi hedefliyor. From Your Eyes, bu yönleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrılan ücretsiz bir asistan teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. (DHA)