Görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getiren "Spora Gönül Ver" projesi tamamlandı

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Antalya'da yürütülen "Spora Gönül Ver" projesi tamamlandı.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübünce görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirmek ve engellilerin spora katılımını artırmak amacıyla geçen yıl başlatılan proje, planlanan faaliyetlerin tamamlanmasıyla sona erdi.

Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ve Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği iş birliğindeki projenin kapanış töreni, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver, projenin paydaş kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İl Müdürü Gürhan yaptığı konuşmada, engelli sporlarına ve çoklu branşlara verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, Antalya'da spor faaliyetlerine yönelik projelerin sürekli hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Spor Kulübü Başkanı Ünver de proje sayesinde birçok genç gönüllüye ulaşıldığını ve görme engelli bireylerin engelli sporlarına kazandırıldığını bildirdi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özdemir ise başarılı bir projeyi tamamlamanın gururunun yaşadıklarını ifade ederek, proje süresince görme engelli gençlerin engelsiz hedef gruplarıyla gönül bağı kurarak sosyalleşme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından proje paydaşlarına plaket takdim edilirken, gönüllü ve görme engelli öğrencilere proje katılım belgeleri verildi.