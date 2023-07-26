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Görme Engelli Vatandaşa Trafik Polisinden Yardım

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Karabük'te araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti. Polis, vatandaşın koluna girerek yolun karşısına geçmesini sağladı.

Karabük'te araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde trafik kontrolü yapan bir trafik polisi İbrahim Yılmaz isimli görme engelli vatandaşın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Araç yoğunluğundan dolayı ilerlemekte zorlanan Yılmaz'ın yardımına koşan polis, görme engelli vatandaşın koluna girerek yolun karşısına geçirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kemal Güneş Caddesinde tartı işi yaparak geçimini sağlayan görme engelli Yılmaz, yolun karşısına geçmekte zorluk yaşadığında polisin kendisine yardım ettiğini belirterek, "Allah ondan razı olsun, çalışma hayatında başarılar dilerim" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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