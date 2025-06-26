Görme Engelli Vatandaşa Polis Desteği

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Aydın'ın Efeler ilçesinde görme engelli Alattin Dinç, banka işlemleri için polisten yardım istedi. Polis ekipleri, Dinç'i bankaya götürüp işlemlerini tamamladıktan sonra evine bıraktı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yalnız yaşayan görme engelli Alattin Dinç (55), banka işlemleri için polisten yardım istedi. Polis ekipleri, Dinç'i ekip aracıyla bankaya götürüp işlemlerinin ardından yeniden evine bıraktı.Efeler Mahallesi'nde yalnız yaşayan görme engelli Alattin Dinç, banka işlemlerini halledebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Dinç'i ekip aracına alarak bankaya götürdü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Dinç, ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı. Polise teşekkür eden Alattin Dinç, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ayağınıza taş değmesin" dedi. Polis ekipleri ile Dinç arasında geçen diyalog, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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