Görme Engelli Turistin Uçma Hayali Gerçekleşti

Görme Engelli Turistin Uçma Hayali Gerçekleşti
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47 yaşındaki İngiliz turist Paul Goodwen, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirdi. Tandem uçuş ile yaklaşık 45 dakika havada kalan Goodwen, özgürlük hissini yaşadı.

Görme engelli İngiliz turistin uçma hayali Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti.

Yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için ailesiyle Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen 47 yaşındaki Paul Goodwen, pilot Osman Nihat Cengiz ile Babadağ'a çıktı.

Diğer pilotların da yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan ikili, 1700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı.

Yaklaşık 45 dakika uçuş yapan Goodwen, Belcekız Plajı'ndaki piste indi.

Goodwen, görmemesine rağmen uçuş deneyimiyle kendini özgür hissettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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