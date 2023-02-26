Görme engelli Songül: Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay Antakya'dan iki kızı ve erkek kardeşiyle Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen görme engelli Songül Araman (39), "Kabus gibiydi. Sallantı uzun sürdü. Sesler geliyor, duvarların çatlamasını duyabiliyorduk. Binanın yana yattığını hissettik. Çaresizdik. Kızlarım ve kardeşimle el ele tutuştuk, ayakkabılarımızı giydik ve duvara tutunarak tek sıra halinde dışarı çıktık. Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Antakya'da yaşayan ve Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde santral memuru olarak çalışan görme engelli Songül Arman'ın evinin bulunduğu 5 katlı apartman yan yattı. Araman, kızları İdem Su Araman (12), Beren Araman (8) ve kendisi gibi görme engelli olan kardeşi Hüseyin Boyar ile 3'üncü kattaki evlerinden sağ olarak çıktı. Songül Araman, depremin ardından kızları ve kardeşiyle Bodrum'da bir otele yerleştirildi.