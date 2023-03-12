Görme engelli şampiyon halterci Abdurrahman: Çaresizce bekledik, evimizin yıkılacağını zannettik

TÜRKİYE şampiyonu görme engelli halter sporcusu Abdurrahman Gülmez (21), depreme Kahramanmaraş'ta uykuda yakalandığını belirterek, "Ses duydum. Sarsıntıyı hissedince, gökyüzünde ışık parlaması fark ettim. Ailemle bir odada toplandık. Orada çaresizce bekledik, dua ettik. Geçmeyeceğini, evimizin yıkılacağını zannettik" dedi.

Kahramanmaraş'ta oturan Gülmez ailesinin en küçük çocuğu Abdurrahman, görme engelli dünyaya geldi. Doğuştan görme engelli ablası Büşra ile anne ve babasıyla yaşayan Abdurrahman, çocukluğundaki futbol sevgisiyle spora başladı. Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün futsal takımında geçen yıl antrenmanlara başlayan Abdurrahman, aynı anda halter sporuyla da ilgilendi. Halter ve futsalda performansıyla antrenörlerinin beğenisini toplayan yüzde 60 engelli Abdurrahman Gülmez, geçen yıl Osmaniye'de yapılan halter şampiyonasında 56 kiloda altın madalya kazanıp Türkiye şampiyonu unvanını elde etti. Futsalda da başarılı olan Gülmez, Adana GESK takımından transfer teklifi aldı.

Abdurrahman Gülmez, atletizm branşında antrenmanlar yapıp, başarı kazanmayı istediğini söyledi. Atletizmde Türkiye şampiyonu olmayı ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmayı hedeflediğini kaydeden Gülmez, olimpiyata katılmayı hayal ettiğini ifade etti. Yarım kalan transfer görüşmelerinin ilerleyen günlerde yeniden başlayacağına, futsala devam edeceğine inandığını aktaran Gülmez, bireysel antrenmanlar yaparak performansını korumaya çalıştığını söyledi.