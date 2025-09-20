Haberler

Görme Engelli Roaa Abuhelal'ın Güvenliğe Ulaşma Çağrısı

Gazze'de yaşayan 19 yaşındaki görme engelli Roaa Abuhelal, ailesiyle birlikte açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'deki çeşitli dernekler, Abuhelal ailesinin güvenli bir bölgeye ulaşması için acil destek çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gazze'de yaşayan 19 yaşındaki görme engelli Roaa Abuhelal için yapılan ortak açıklamada, Abuhelal ailesinin güvenli bir yere ulaştırılması talep edilerek, "Tüm duyarlı insanlığı, bu sınavdan başarıyla çıkabilmek, ayaklar altına alınan insanlık onuruna ve evrensel insan haklarına sahip çıkmak için ayağa kalkmaya ve Gazze halkıyla etkili bir dayanışma göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği, Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği, Ankara Dayanışma Derneği Tüketici Hakları Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği ve KESK Ankara Şubeler Platformu, Gazze'de yaşayan 19 yaşındaki görme engelli Roaa Abuhelal ve ailesi için kamuoyu oluşturmak amacıyla Sakarya Caddesi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

Avukat Turhan İçli, İsrail'in son iki yıldır Gazze'de yürüttüğü saldıırlarda çoğu kadın ve çocuk on binlerce masum insanın yaşamını yitirmesine, sayısız insanın da sakat kalmasına neden olduğunu belirtti. İsrail hükümetinin soykırım uyguladığını vurgulayan İçli, "Geçtiğimiz yüzyılda Nazi Almanyası tarafından, gaz odalarında öldürülen, fırınlarda yakılan Yahudi halkının temsilcisi olduğunu iddia eden Siyonist Netenyahu hükümetinin bugün benzer bir vahşeti Gazze halkına uygulaması akıl almaz bir tutumdur ve tam anlamıyla iki yüzlülüktür. Bu insanlık dışı tutumu, şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Bugün Gazze, insanlık onurunun ve vicdanının sınandığı trajik bir sahnedir" diyen İçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm duyarlı insanlığı, bu sınavdan başarıyla çıkabilmek, ayaklar altına alınan insanlık onuruna ve evrensel insan haklarına sahip çıkmak için ayağa kalkmaya ve Gazze halkıyla etkili bir dayanışma göstermeye çağırıyoruz.

Birkaç gün önce Gazze'de yaşayan 19 yaşındaki görme engelli bir genç kız olan Roaa Abuhelal bize ulaştı. Kendisi İngiliz edebiyatı öğrencisi ve babası da görme engelli. Kendisiyle birlikte yedi kişilik ailesinin, açlık ve ölüm tehlikesiyle yüz yüze sığınaklarda yaşam mücadelesi verdiğini anlattı. Onların en temel isteği güvenli bir bölgeye ulaşabilmek.

Bu çağırı, elimize ulaştıktan sonra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne ve Avrupa Körler Birliği'ne başvurumuzu ilettik. Aynı zamanda İsrail'deki görme engelli örgütler aracılığıyla kendi hükümetlerine baskı yapmaları için girişimlerde bulunduk, yanıtlarını bekliyoruz. Abuhelal ailesinin güvenli bir yere ulaştırılması için hükümetten ve ilgili kurumlardan acil destek talep ediyoruz. Savaşları, soykırımları lanetliyor, bütün duyarlı insanlığı Gazze için harekete geçmeye, İsrail ve işbirlikçilerine karşı daha etkin bir mücadele sürdürmeye çağırıyoruz."

Ne oldu?

Babası da görme engelli olan Roaa Abuhelal ve kardeşleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı güvenli bir bölgeye ulaşma çağrısında bulundu. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği Türkiye Körler Federasyonu, Abuhelal ailesinin çağrısına ilişkin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne ve Avrupa Körler Birliği'ne başvuru yaptı. Psikolog Şule Sepin İçli'nin Roaa Abuhelal ile Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiği röportaj, Nihal İşçel'in Türkçe çevirisiyle Youtube'da yayınlandı.

