Görme engelli Raif dede yolunu 24 yıldır eşeği "Magare" sayesinde buluyor

Manisa'da yaşayan 82 yaşındaki görme engelli Raif Kurt, 24 yıldır 'Magare' adını verdiği eşeğiyle günlük işlerini bağımsız bir şekilde yürütmekte. Kurt, eşeği sayesinde hem ilçe merkezi hem de kırsaldaki evleri arasında tek başına seyahat ediyor.

Manisa'da oturan 82 yaşındaki görme engelli Raif Kurt, ilçe merkezi ve kırsaldaki evleri arasında tek başına eşek üstünde yolculuk yapıyor.

Bulgaristan'da 1943 yılında genetik görme kaybıyla dünyaya gelen Kurt, 1951'de ailesiyle Manisa'nın Salihli ilçesine göçtü.

Görme yetisini 20 yaşındayken tamamen kaybeden Kurt, engeline rağmen çobanlık ve tarım işçiliğiyle geçimini sağladı.

Raif Kurt, hep yalnız sürdürdüğü hayatında günlük işlerini bağımsız şekilde yürütmeye çalışıyor. Kurt'un en büyük destekçisi, 60 yılı aşkın süredir eşekleri oldu.

"Magare" ile 24 yıldır yol arkadaşlığı yapıyor

Bugüne kadar 2 eşekten destek alan Kurt, Bulgarcada eşek anlamına gelen "Magare" adını verdiği eşeğiyle 24 yıldır yol arkadaşlığı yapıyor.

Raif Kurt'un sahiplenmesinin ardından bir süre rehber eşliğinde yol eğitimi verilen "Magare", Kurt'un, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evi ile Karaağaç mevkisindeki tarla evi arasında tek başına seyahat etmesini sağlıyor.

"Eşeği alıştırdık"

Kurt, AA muhabirine, babasının Bulgaristan'da büyük sıkıntılar yaşadığını, bütün malını mülkünü orada bırakıp Salihli'ye geldiğini söyledi.

Burada sıfırdan bir hayat kurduklarını, bu nedenle zorlu koşullarda çalışarak hayata tutunduğunu anlatan Kurt, "Bu dağlarda adım basmadığım yer yok. Keçi güderken gözlerim fark etmemeye başladı. Keçiler uçuruma doğru gidiyor, onları uçurumdan indiremiyordum. 5 sefer uçurumdan düştüm ama ölmedim. Bugünlere kadar yaşayacakmışız." dedi.

Kurt, eşeğinin, hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Benim gözüm, kulağım eşek oldu. Eşek olmasa bir yere gidemezdim. Eşeği alıştırdık. Önce bir çocuk buldum. O çocuk bir ay götürüp getirdi, sonra eşek kendi öğrenip beni taşımaya başladı. Eşek yolları öğrendi. Bazen köpekler eşeklere dalıyor, eşek kaçarken beni düşürüyor. Omuzlarım acıyor." diye konuştu.

Hiç evlenmediğini ifade eden Kurt, günlük hayattaki işlerini kendisinin halledebildiğini söyledi.

İlçede esnaflık yapan Kerem Al da Kurt'a günlük ihtiyaçlarında destek olduklarını belirtti.

Raif Kurt ile aralarında baba-oğul yakınlığı oluştuğunu dile getiren Al, "Eşek onun eli ayağı. Eşek yolu bilir. Mesela, Kurtuluş'taki evinden çıktı mı eşek doğrudan gelir." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
