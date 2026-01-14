Görme engelli öğretim üyesi, beyaz bastonuyla 60 ülke gezdi

AKSARAY'da yüzde 90 oranında görme engelli olan öğretim üyesi Dr. Önder İşlek (40), beyaz bastonuyla tek başına 60 ülke gezdi. Daha önce de uçaktan paraşütle atlayan İşlek, "20-22 yaşına kadar doğru dürüst evinden çıkmaya izin verilmemiş birisi olarak, sonra kendi yeteneklerimi geliştirerek beyaz bastonla ve teknolojiyi kullanmayı öğrendikten sonra kendi başıma 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkede bulundum. Bunların da hepsine tek başıma gittim. İlk başlarda korkarak gittim. Oradaki deneyim ve öğrenme her şeye bedel "dedi.

Hatay'da çiftçi İsmail ve Katibe İşlek çiftinin 9 çocuğundan 4'üncüsü olan Dr. Önder İşlek, akraba evliliği nedeniyle yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya geldi. İlkokulu köyde, orta ve liseyi de Antakya'da okuyan ve 20'li yaşlara kadar doğru dürüst evinden çıkmayan Dr. Önder İşlek, şu an Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Görme Engelliler Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Evli ve 1 çocuk babası olan İşlek, görme engelli bir birey olarak yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'PES ETMEDİM'

Görme engelli bir birey olarak zorlu bir hayat geçirdiğini ifade eden İşlek, şunları söyledi:

"Avsuyu köyünde doğdum. Anne ve babam, akraba olduğu için doğuştan görme engelliyim. Bunun yanında 4 yaşında bütün vücudumu etkileyen bir felç geçirdim. Annem Katibe, hiç okuma yazması yok, okula hiç gönderilmemiş bir kadın, babam İsmail de ilkokul mezunu. Köyde sınırlı imkanlarda ilkokulu okudum. Daha sonra şehir merkezine taşınınca Antakya'da ortaokul ve liseye okudum. Üniversiteyi ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde özel eğitim öğretmenliği bölümünde lisansımı tamamladım. KPSS öğretmen olarak çok iyi puan almıştım. O zamanlar farklı bir bakış açısıyla engelliler öğretmen olamaz, düşüncesiyle öğretmen yapılmamıştım. Üzgünlük ve kırgınlık oldu ama ben yüksek lisansa başladım. Pes etmedim. Sonrasında bir yurt dışı bursu kazandım. Hacettepe Üniversitesi'nde 6 ay dil eğitimi alarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Wright State University, yani Wright kardeşlerin tarihte ilk defa motorlu uçağı icat ettiği yerde 1 yıl dil eğitim aldım ve özel eğitim alanında yüksek lisans yaptım. 2012-2017 yılları arası görme engelliler alanında dünyadaki en büyük üniversite olan İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde doktora eğitimi aldım. 2017 yılında Aksaray Üniversitesi'nde işe başladım. 2021-2022 yılında dünyanın en prestijli bursu olan fulbright'i kazanarak, Pasifiğin ortasında Hawaii Adasında, 1 yıla yakın görme engeller alanında araştırmalar yaptım."

'ÇOCUĞUNUZ ÖZEL GEREKSİNİMLİYSE, 'ŞUNU YAPAMAZ' DÜŞÜNCESİNDEN UZAKLAŞMALISINZ'

Ciddi anlamda yoklukların içinde büyüdüğünü belirten Dr. İşlek, şöyle devam etti:

"Kısıtlamalar içinde büyümemde en büyük şansım, anne ve babamın destekleyici olmasıdır. 20-22 yaşını kadar doğru dürüst evinden çıkmaya izin verilmemiş birisi olarak, sonra kendi yeteneklerimi geliştirerek beyaz bastonla ve teknolojiyi kullanmayı öğrendikten sonra kendi başıma 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye gezdim. Bunlarında hepsine tek başıma gittim. İlk başlarda korkarak gittim. Oradaki deneyim ve öğrenme her şeye bedel. Ondan önce de insanlar bana 'Yapamazsın' diyorlardı. Benim ailem de dahil. Ben ilk başlarda 'şu ülkeye gideceğim, şunu yapacağım' demiyordum. Gidip dönüşte onlara resimleri gösteriyordum. Onlar da benimle gurur duymaya başladılar. Ben engeli olmayan bir kişiden çok fazlasını yaptığıma inanıyorum. Diğer ailelere ilham olmak istiyorum. Uçaktan paraşütle de atladım, yamaç paraşütü de yaptım. Köpek balıklarıyla aynı yerde yüzüp onlara dokundum. Jet ski kullandım ve insanların hayal kuramadığı filler, aslanlar, develer, timsahlar aynı ortamlarda bulunup onları besleyip dokundum. Bunların hepsi aslında kendime yaptığım yatırımlardı. Bu sayede birçok bilgi edindim. Dünyadaki farklı kültürler ve farklı insanlar ve canlılar beni daha iyi bir insan olmaya ittiğini düşünüyorum. Bunun için çocuğunuz özel gereksinimliyse, 'şunu yapamaz' düşüncesinden uzaklaşmanız lazım."

Eşi Emine İşlek'in de bedensel engelli olduğunu hatırlatan Dr.İşlek, evlendikten sonra da bedensel engelli bireylerin ne gibi zorlukların üstesinden geldiğini yaşayarak öğrendiğini belirtti. Aksaray Üniversitesi'nde görme engelli ailelere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti de verdiklerini ifade eden İşlek, "Türkiye'de 2 üniversitede görme engelli uzmanlığı var. Birisi bizim üniversitemiz, birisi ise Gazi Üniversitesi. Bizim üniversitemiz genç ve dinamik. Çok hızlı büyüyoruz. 11-12 öğretim üyemiz var. Biz burada hem öğretmen yetiştiriyoruz hem de Aksaray ile çevre bölgelerde ailelere ücretsiz bir şekilde destekte bulunuyoruz ve onlara danışmanlık yapıyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA