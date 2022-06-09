ŞANLIURFA - Görme engelli öğrenciler "Toprak" ile köpek korkularını yendi - Haberler

Şanlıurfa'da Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü Vahdettin Dilek'in okul için sahiplendiği köpeğin bakımını üstlenen öğrenciler köpek korkularını yendi.

Okul müdürü Dilek, farklı seviyelerde görme engeli olan öğrencilerin sosyalleşmesi için okulun çevresinde gördüğü 2 yaşındaki köpeği sahiplendi. Okula getirilen köpeğe öğrenciler "Toprak" adını verdi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Al tarafından köpeğin bütün kontrolleri ve aşıları yaptırıldı, okul bahçesinde "Toprak" için bir bölüm oluşturuldu. Teneffüslerde "Toprak" ile vakit geçiren ve ders saatleri dışında öğretmenlerinin gözetiminde köpeğin beslenmesini, bakımını yapan çocuklar, köpek korkularını da yendi.

"Onun sayesinde okulumuz renklendi"

Okul Müdürü Vahdettin Dilek, AA muhabirine, öğrencilerin hayvan sevgisini çoğu zaman kitaplardan öğrenmeye çalıştığını, bunu değiştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Görme engelli öğrencilerin sosyalleşmesinin önemine dikkati çeken Dilek, öğrencilerinin sosyal hayattan kopmaması için okulda tiyatro, müzik alanlarında çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerin okul çevresinde dolaşan köpeklere ilgi gösterdiklerini fark edince "Toprak"ı sahiplenmeye karar verdiğini anlatan Dilek, şöyle konuştu:

"Hayvan sevgisini maalesef hep kitaplardan öğrenmeye çalışıyoruz. Bizler bunu kırmaya çalıştık. Bizler hayvan sevgisini dokunarak, ilgilenerek yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz Toprak'ı çok sevdi. Toprak çocukların sosyalleşmesine de yardımcı oluyor, öğretmenlerin de can dostu haline geldi. Toprak okulumuza çok güzel şeyler kattı. Çocuklarımız hayvan korkusunu da yenmiş oldu, onun sayesinde okulumuz renklendi."

"Toprak da öğrenciler de birbirlerine çok alıştı"

Görsel sanatlar öğretmeni Yasemin Al da öğrencilerinin uzun zamandır hayvan beslemek istediğini anlattı.

Okul bahçesinde "Toprak" için ayırdıkları bölümde öğrencilerin köpeğin bakımını ve beslenmesini yaptığını kaydeden Al, "Görme engelli çocuklarımız Toprak'ı çok sevdi. Toprak da öğrenciler de birbirlerine çok alıştı. Sokaktaki sahipsiz hayvanlar da birer canlı aynı zamanda mahalle sakinlerimiz. Elimizden geldiği kadar onları koruma çalışıyoruz. Bunu da öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Eğitimciler olarak büyüklerimizden ricamız çocukların sevgiyle büyümesini sağlamaları. Sevgiyle büyüyen çocuk, insanı sevdiği gibi hayvanı da sever. Yaptığı işi de sever."

Öğrenciler de memnun

Görme engelli öğrenci Mustafa Irmak, Toprak ile ilk tanıştığında biraz çekindiğini, zamanla ona alıştığını ve çok sevdiğini belirtti.

Irmak, "Her gün onu beslemeye geliyoruz. Köpeğimiz okulumuzun bir parçası haline geldi. Onunla herkes ilgileniyor. Arkadaşlarım da gelip besleyebiliyor. Bizler ona çok alıştık." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Toprak da "Toprak okulumuza gelince çok sevindik. Biz ona o da bize çabuk alıştı. Müdürümüze, öğretmenimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.