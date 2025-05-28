Görme Engelli Öğrenciler Kur'an Programında Ödüllendirildi
Nevşehir'de Hacı Nihal Kur'an Kursu'nda eğitim gören görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri dolayısıyla düzenlenen ödül programında Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim nüshalarını ve çeşitli hediyeleri aldı.
Nevşehir'de Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri dolayısıyla düzenlenen programla ödüllendirildi.
Nevşehir Müftülüğü Hacı Nihal Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an'a geçen öğrenciler salavatlar eşliğinde salona alındı.
Programda ilahiler seslendirildi, dua edildi.
Nevşehir Müftü Yardımcısı Mehmet Yürek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından temin edilen Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim nüshalarını öğrencilere takdim etti.
Görme engelli öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.