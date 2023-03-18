Görme engelli öğrenciler depremzedeler için sahne alacak

Gören Kalpler Eğitim Derneği, Aşık Veysel'in 50. ölüm yılı dolayısıyla düzenleyeceği konserin gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yarın verilecek "Aşık Veysel'in İzinden Gidenler" konserinde, görme engelli öğrenciler sahne alacak.

Konserin provasında AA muhabirine açıklama yapan Dernek Genel Sekreteri ve özel eğitim alan öğretmeni Dilek Bilgilier, görme engelli çocukların Aşık Veysel'i kendilerine rol model aldığını söyledi.

Konserde görme engelli öğrencilerin yeteneklerini sergileyeceğini belirten Bilgilier, "Aşık Veysel'in İzinden Gidenler" konserini her yıl gerçekleştirdiklerini, bu yılki konserin farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Gören Kalpler Eğitim Merkezinin çalışmalarını anlatan Bilgilier, "Derneğin amacı çocuklarımızı, gençlerimizi sanat, spor ve akademik olarak toplumla bütünleştirmek. Bizim amacımız bu tür etkinlikler aracılığıyla çocukları toplumla bir araya getirmek, müzik, spor ve sanat faaliyetleri düzenleyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin engelli olmayan akranlarıyla aynı düzeyde olduğunu gösterebilmek." dedi.

Konserden elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceğini söyleyen Bilgilier, "Toplum, engelli insanları hep yardıma muhtaç, yardım edilecek ve acınacak bireyler olarak görüyor ama aslında öyle değil. Onların da kendilerine göre yetenekleri var. Toplum içerisinde saygın yerleri var. Çeşitli işlerde başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Üniversitelerde başarılı bir şekilde okuyorlar. Güzel meslekler ediniyorlar. Ama yıllarca topluma hep engelliler acınacak yardım edilecek bireyler olarak tanıtıldı. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalandı

Konserde sahne alacak depremzede Ahmet Ardıç da depreme Kahramanmaraş'ta yakalandığını, 4 gün sonra Ankara'ya geldiğini anlattı. Böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ardıç emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserde sahne alacak 17 yaşındaki Ubeyd Gökdoğan da "Grup Nihavend" adında üç kişilik bir grubun parçası olduğunu ve ritim çaldığını söyledi. Konserin hem Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılına hem de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına denk gelmesinin önemli olduğunu belirten Gökdoğan, bilet gelirlerinin depremzedelere gönderilecek olmasının etkinliğe ayrı bir anlam kazandırdığını ifade etti.