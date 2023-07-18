Görme Engelli Öğrenciler Braille Alfabesiyle Kur'an-ı Kerim Öğreniyor

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği öncülüğünde Sakarya'da düzenlenen kamp, görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı sağlıyor. Ayrıca müzik, spor ve gezi gibi aktivitelerle sosyalleşme fırsatı da sunulan kampta, engelli öğrenciler eğlenceli bir programda bir araya geldi.

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği öncülüğünde Sakarya'da girdikleri kampta Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenirken, müzik, spor ve gezi gibi aktivitelerle sosyalleşme imkanı bulan görme engelli öğrenciler, düzenlenen programda gönüllerince eğlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesinin desteğiyle bir restoranda bir araya gelen engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir okudu, stand-up yaptı, şarkı söyledi.

Bazı vatandaşların da şarkı söyleyerek destek olduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapan görme engelli bir öğrenci geceye katılanlara renkli anlar yaşattı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, burada yaptığı konuşmada, yaz kampının hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok güzel bir ortam oluşturulduğunu ve bu ortamın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kocacık, "Birçok şeyi göremeyen, görmek istemeyen ve amacına ulaşamayacak şeylerle uğraşan insanların aksine gönlünüzle görerek çok güzel bir maneviyata, mukaddesata sahip çıktınız. Ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bize düşen bir şey varsa hem şahsımız adına hem de bulunduğumuz konum itibariyle siyasi olarak her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar da gönlüyle görebilen engellilerin kendilerine ufuk açtığını belirterek, "İyi ki bu akşam buradayım. Rabbim bu organizasyonu düzenleyen tüm kardeşlerimizden razı olsun. Çok keyifli, çok anlamlı ve çok dolu bir gece yaşadığımı söyleyebilirim. Çok güzel Kur'an okuyan kardeşimiz vardı. Skeçler müzikler güzeldi. Anladık ki azmedersek, hayatın imtihan olduğunu fark edebiliyorsak hayat şükretmek için çok geniş nimetler vermiş bize. Rabbime hamdolsun. Kendimi buraya geldim geleli hesaba çekiyorum. Bir çok derdimiz var diyorduk ama hiç bir derdimiz yokmuş. İyi ki buradasınız, iyi ki bu akşam beraber olduk." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de engellilerin davranışlarıyla, yaptıkları sunumlarla kendilerine güzel bir ders verdiğini dile getirerek, dayanışma içinde olacaklarını ve üzerine düşen ne varsa yardım etmek için gayret göstereceklerini aktardı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun da konuşma yaptığı programa, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği İstanbul Şube Başkanı Hasan Çatalbaş, Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi meclis üyesi Mehmet Yılmaz, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.