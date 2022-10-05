Görme engelli Namık Tuncel, engelliler için restoran personelini bilgilendirdi

Ordu'da, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Koordinatörü de olan görme engelli Namık Tuncel, restoran personeline farkındalık eğimi verdi.

Ordu'da, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Koordinatörü de olan görme engelli Namık Tuncel, restoran personeline farkındalık eğimi verdi.

Geçirdiği trafik kazası sonrası gözlerini kaybeden Tuncel, yaklaşık 15 yıldır engellilerin sosyal hayatta yer almasını sağlamak için çeşitli eğitimler veriyor.

Tuncel, Altınordu ilçesindeki bir restoranın çalışanlarına yönelik, engellilere nasıl davranılması ve servis yapılması gerektiğini uygulamalı anlattı.

Namık Tuncel, engellilerin, özellikle otel ve restoranlardaki personelin hizmet açısından nasıl davranacağını bilmedikleri için sıkıntı yaşadığını söyledi.

Diğer müşterilere verilen hizmetin aynısını kendilerinin de görmek istediğini vurgulayan Tuncel, bu kapsamda eksiklerin tamamlanması adına yola çıktığını, gittiği illerdeki otel ve restoranlarda personele eğitim verdiğini belirtti.

Tuncel, personele, farklı engel grubundan müşteri olarak işletmeye gelenlere nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi verdiğini dile getirerek, "Müşterilerle ilgilenen personel ile mutfaktaki arkadaşlarımıza pratik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ben görme engelliyim, mutfaktaki ş

efimiz gören bir insan. Eşit şekilde onun gözlerini kapatıp beraber yemek hazırlıyoruz. Onun da duygularını, engellilerin dünyasına davet ederek bir çalışma yapıyoruz." dedi.

Tuncel'e eşlik eden psikolojik danışman Abdul Kadir Çoşkun ise çalışmaların engellilere ışık olmasını temenni etti.

Restoranın gıda mühendisi Kübra Sinanoğlu Koyun, aldıkları eğitim sayesinde farkındalıkların daha da arttığına dikkati çekti.

Gözleri kapalı şekilde Tuncel ile yemek hazırlayan şef Hülya Altunbaş da ilk başta çok heyecanlandığını belirterek, "Ama gözlerim kapalıyken de yapabileceğimi hissettim. Zor gibi geldi, 'başaramayacağım' diye düşündüm ama olduğunu gördüm. O da hoşuma gitti. Namık beyle de aynı mutfakta çalışmak çok güzeldi. Bu yönde bir eğitim almayı isterim." diye konuştu.