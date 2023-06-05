Görme engelli kardeşler milli takım seçmelerine hazırlanıyor

Kayseri'de yaşayan yüzde 90 görme engelli Melise (14) ile kardeşi Selime Akyol (12) yüzmede elde ettikleri çeşitli başarılar ve Türkiye Şampiyonluklarının ardından milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Kardeşler, yüzmeyi öğrenmek için ailenin de desteğiyle bu spora başlamaya karar verdi. 2016 yılında yüzme derslerine başlayan kardeşler, bu dalda katıldıkları yarışmalarda, 24 birincilik, 6 ikincilik ve 6 tane de üçüncülük olmak üzere 36 madalya elde etti. Kategori: Spor

Kayseri'de yaşayan yüzde 90 görme engelli Melise (14) ile kardeşi Selime Akyol (12) yüzmede elde ettikleri çeşitli başarılar ve Türkiye Şampiyonluklarının ardından milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Melise Akyol, "Bu spora başlayarak yarışmalara katıldık. 2021 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye geneli yüzme yarışında 3 tane birincilik, 3 tane de ikincilik kazandım. Şimdi ise Milli takıma girip Türkiye'yi temsil etmek ve Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Selime Akyol ise, "Bazen kardeşimle moralimiz acayip derecede bozuluyor. Birbirimizin moralini, 'yaparsın' diyerek yükseltmeye çalışıyoruz. Engeliniz ne olursa olsun herhangi bir spor yapın" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nde görevli Yüzme Antrenörü Esra Bilgin de, Selime ve Melise ile olan hikayelerinin 2016 yılında başladığını belirterek, "Çok küçükken buraya geldiler ve yüzme bilmiyorlardı. Yüzmeyi öğrendiler. Çok korkuyor ve heyecanlılardı. Onlara, 'başarabilirsiniz' dedim ve başardık. 3 ay sonra yarışmalara gittik. Alanya'da yarışmalara katıldık. Daha sonra İstanbul ve Samsun'da Okullararası Türkiye Şampiyonaları'na gittik. Haftada 6 gün, 1.5 saat antrenman yapıyoruz. İnşallah ileride daha güzel yerlere gelecekler. Milli takıma girmelerini çok istiyorum. Hedefimiz büyük ve bu doğrultuda ilerliyoruz" dedi.