Görme Engelli Gençler kendi yazdıkları oyunu sahneledi

KONYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı tarafından mini bir konser verildi. Ardından Körkütük Şamata Tiyatro Topluluğu, 6 ay süren tiyatro eğitimlerinin ardından hazırladıkları oyunu sahneledi. Günlük hayatta başlarına gelen tirajikomik olaylardan esinlenerek yazdıkları oyunları sahneleyen oyuncular büyük beğeni topladı.

Selçuklu Halk Eğitim Merkezi'nin de katkı verdiği programda türkülerden oluşan bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Türkülere; alkışlarla eşlik eden engelli gençler doyasıya eğlendi.

ÖZEL GENÇLER MEHTER TAKIMINDAN KONSER

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'nın Engelliler Haftası kapsamında Zafer Meydanı'nda verdiği mehter konserini vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Özel Gençler Mehter Takımı, 14 Mayıs Cumartesi günü de Ecdat Bahçesi Sanat Sokağında bir konser verecek.

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